اسماء المتقدمين على تعيينات العقود من التخصصات الهندسية ببغداد

2022/11/30 | 18:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم استقبال المتقدمين.

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