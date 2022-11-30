إحالة قائد عمليات كركوك إلى الأمرة وتكليف بديل

2022/11/30 | 18:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بإحالة قائد عمليات كركوك علي الفريجي، إلى الأمرة، فيما أشار إلى تكليف بديل.

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