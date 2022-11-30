2022/11/30 | 18:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AXBp_59O3sQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واشنطن بدأت بالتمهيد لقصف ايران) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. واشنطن بدأت بالتمهيد لقصف ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).