2022/11/30 | 18:25 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: l_jFoaxjRrM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إكساء شارع منطقة الحرية: أجواء فرح واشادة) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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