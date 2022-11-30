2022/11/30 | 18:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أظهرت وثيقة حصلت عليها وكالة المسلة، الأربعاء 11/30/2022، بان عميد كلية...

ظهرت المقالة عميد كلية العلوم الإسلامية يشكر نفسه لخدمة الكلية أولاً على المسلة.

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