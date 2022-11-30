2022/11/30 | 18:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: شاهد..ملعب البصرة يغرق بعد تساقط الامطار pic.twitter.com/JjlUDV2lHv — المسلة (@Almasalah2)...

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ملعب البصرة يغرق بعد تساقط الامطار أولاً على المسلة.

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