“داعش” يعلن مبايعة “الحسيني” زعيماً له خلفاً للمقتول “القريشي”

2022/11/30 | 18:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن تنظيم “داعش”، الأربعاء، مقتل زعيمه “أبو الحسن القريشي”، ومبايعة “أبو الحسين الحسيني” خلفاً له.

ولم يعلن التنظيم تفاصيل أو كيفية مقتل زعيمه.

وذكر متحدث التنظيم الإرهابي في تسجيل صوتي، أن “التنظيم استقر على مبايعة ابو الحسين الحسيني كخليفة جديد”.

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