2022/11/30 | 18:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، مساعي الحكومة لدعم المؤسسات الأمنية، فيما أشارت إلى أن الأمن ركيزة وأداة مهمة للتنمية.وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، للوكالة الرسمية، “هناك مساعٍ من قبل الحكومة ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لدعم وزارة الداخلية خاصة وانها عانت الكثير خلال الفترة الماضية بسبب عدم وجود تخصيصات كافية لجميع تشكيلات الوزارة”.وأوضح، أن “وزارة الداخلية تؤدي أدواراً كبيرة وجسيمة وتجابه المخاطر والتهديدات التي تواجه المجتمع عبر تشكيلاتها التي تعنى بالجانب الأمني، فضلاً عن مهامها فيما يتعلق بالجانب الخدمي عبر دوائر الجنسية والمرور والدفاع المدني، وبالتالي تحتاج الى دعم ومساندة الحكومة لها من خلال تخصيص المبالغ لها بغية رفد تلك الدوائر بالمستلزمات”.وأضاف أن “الأمن ركيزة مهمة وأداة للتنمية”، مؤكداً، أن “قرارات جريئة صدرت من الحكومة وبمتابعة حثيثة من قبل وزير الداخلية، من أجل تطوير عمل المؤسسات الأمنية من الناحية الادارية وآليات العمل”.وفي سياق متصل، ذكر المحنا، أن “وزارة الداخلية تبنت منذ أكثر من عام مكافحة شبكات تهريب المشتقات النفطية”، مشيراً إلى أن “عمليات نوعية مستمرة والجهود حثيثة بهذا الشأن بالتعاون مع تشكيلات الأجهزة الأمنية”.

التالي

منذ ساعتين

إقالة قائد عمليات كركوك الفريق علي الفريجي وتكليف اللواء جبار نعيمة بدلاً عنه

منذ ساعتين

القبض على (٤) مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة في القادسية

منذ 3 ساعات

الدفاع المدني: مكافحة حريق اندلع داخل مجمع تجاري في النجف الأشرف

منذ 3 ساعات

إقالة عدد من المدراء العامين في جهاز المخابرات

منذ 5 ساعات

ضبط 4 حاويات مخالفة أحدها تحتوي أدوية بشرية معدة للتهريب

منذ 5 ساعات

تكليف اللواء الركن ظافر نجمي مديراً عاماً لشرطة الطاقة

منذ 5 ساعات

وزير الداخلية يصدر 10 توجيهات لقيادة شرطة البصرة

منذ 9 ساعات

وزير الداخلية يصل البصرة

منذ 21 ساعة

القبض على (٩) من تجار المخدرات في بغداد وبابل والديوانية

منذ 23 ساعة

شرطة بغداد تلقي القبض على متهم بالإرهاب وآخر بالقتل

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تعلن صدور قرارات حكومية تخص عمل المؤسسات الأمنية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تعلن صدور قرارات حكومية تخص عمل المؤسسات الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).