2022/11/30 | 18:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن صدور قرارات جريئة من قبل الحكومة والوزارة لتطوير عمل المؤسسات الأمنية من الناحية الادارية وآليات العمل.وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، في تصريح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لتطوير عمل المؤسسات الامنية..



الداخلية تُصدر قرارات جريئة المركز الخبري الوطني.

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