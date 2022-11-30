2022/11/30 | 18:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، زيارة إلى مدينة مشهد المقدّسة، وذلك في ختام زيارته الرسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.وذكر بيان صادر عن مكتبه وتلقاه/ المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في ختام زيارته الرسمية لإيران..



السوداني يزور مرقد الإمام الرضا “ع” المركز الخبري الوطني.

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