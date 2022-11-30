السوداني يؤدي مراسم زيارة مرقد الإمام علي الرضا عليه السلام في مدينة مشهد

2022/11/30 | 18:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، زيارة إلى مدينة مشهد المقدّسة، وذلك في ختام زيارته الرسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.وأدّى السوداني، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي، وتلقته ايرث نيوز “مراسم الزيارة لمرقد الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام”.وابتهل الوزير لله سبحانه وتعالى بالدعاء أن “يعمّ الأمن والاستقرار في ربوع […]

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