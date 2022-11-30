إصابة موظفة بسفارة أوكرانية في

2022/11/30 | 18:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيبت موظف في السفارة الأوكرانية في مدريد بجروح طفيفة، الأربعاء، جراء "انفجار" داخل السفارة فيما كانت "يتعامل مع رسالة"، وفق الشرطة الإسبانية

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