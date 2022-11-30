العمل تتوقع شمول مليون أسرة جديدة بالحماية الاجتماعية في موازنة 2023

2022/11/30 | 19:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

توقعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأربعاء، شمول مليون أسرة جديدة من المتقدمين على المنصة الإلكترونية ضمن الموازنة العامة 2023.

وقال معاون مدير عام الحماية الاجتماعية عبد الرحمن المنصوري، إن "الوزارة باشرت بعمليات تسجيل المتقدمين على المنصة الالكترونية في 22 آب الماضي وتم إغلاق النافذة في 22 تشرين الثاني الجاري، ووصل عدد المتقدمين لأكثر من مليونين و700 ألف على شبكة الحماية الاجتماعية".





وأضاف، أن "العمل مستمر لإجراء عملية تقاطع الاسماء للمتقدمين، بالتعاون مع وزارات الدولة، وديوان الرقابة المالية ودائرة التسجيل العقاري والوزارات الأمنية لفرز المستحقين من غير المشمولين بسبب توفر راتب ثاني "، لافتا إلى أن" عملية تقاطع البيانات ستستغرق من 10 الى 15 يوما".

وتابع أن" المتقدمين على المنصة الالكترونية موزعين على عموم المحافظات العراقية، وسيتم تقاطع اسمائهم، وبعدها ستتم عمليات المسح الميداني للمتقدمين من قبل ألفي باحث تابعين للوزارة".

ولفت إلى أن" المتقدم على المنصة الإلكترونية سيقوم بملء استمارة خاصة بالتنسيق مع وزارة التخطيط وهيئة الحماية الاجتماعية لتحديد المشمولين بالإعانة"، لافتا إلى أن" استمارات المتقدمين سترسل الى وزارة التخطيط على شكل وجبات ولن تستغرق عمليات التدقيق وقتا طويلا في الوزارة".

ونوه الى أن" شمول تلك الأعداد مرتبط بالموازنة العامة المقبلة 2023 "، لافتا إلى أن" الوزارة طالبت بزيادة سقف التخصيصات المالية الى 8 تريليون في موازنة 2023 لشمول جميع المستفيدين ضمن الحماية الاجتماعية بينهم الأسر المستفيدة حاليا"، مبينا أنه" في حال تخصيص 8 تريليون للوزارة يمكن شمول مليون أسرة جديدة من المتقدمين على المنصة الالكترونية".

وأكد أن "عدد الأسر المستفيدة من الحماية الاجتماعية في الوزارة يصل حالياً الى مليون وستمائة ألف مستفيد".

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