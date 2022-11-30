عضو بالمالية النيابية: الموازنة ستتراوح بين 100 إلى 120 مليار دولار

2022/11/30 | 19:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

رأى عضو اللجنة المالية النيابية النائب جمال كوجر، الأربعاء، أن موازنة العام المقبل 2023 تتراوح بين 100 الى 120 مليار دولار. وقال كوجر، إنه "في الـ15 من شهر كانون الأول المقبل سندخل في عطلة الفصل التشريعي، لذا ينبغي إرسال الموازنة قبل هذا الموعد إلى البرلمان، لكي نستطيع قراءته قراءة أولى، ومن ثم قراءة ثانية بعد ثلاثة أيام، ويدخل المجلس في عطلة تشريعية، ونحن كنواب في اللجنة المالية سندخل في مناقشاتنا". وأوضح كوجر في حديث لشبكة "رووداو" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أنه "وبعد انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية ستنخفض مبالغ الموازنة أيضاً"، معرباً عن اعتقاده بأن "الموازنة ستكون بين 100 الى 120 مليار دولار". أما بخصوص العجز المتوقع في الموازنة المقبل 2023، ذكر كوجر أنه "وفقاً لقانون الإدارة المالية، لا يسمح بأكثر من 7.5 مليارات دولار، على اعتبار 3% بالمائة من الناتج القومي، ويقدر الناتج القومي بنحو 250 مليار دولار".

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