العراقية رنو الجاف: هذه أصعب لحظاتي كأول قائدة مروحية حربية

2022/11/30 | 19:02 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت الضابط برتبة ملازم رنو الجاف (28 عاما) حلمها بأن تصبح أول قائدة مروحية حربية في إقليم كردستان والعراق، بعد أن فشلت العديد من النسوة قبلها في تحقيق ذلك.الفتاة تروي حكايتها للجزيرة نت.

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