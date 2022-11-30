25 اسمًا.. محافظ البصرة يصدر اعفاءً جماعيًا لمسؤولين في البلدية

2022/11/30 | 19:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصدر محافظ البصرة اسعد العيداني اليوم الاربعاء، اعفاءً جماعيًا لمسؤولي شعب وقواطع البلديات في المحافظة، فيما خوّل مدير بلدية البصرة باستبدالهم بآخرين.

وتضمن توجيه العيداني اعفاء 25 اسمًا لمسؤولي شعب وقواطع بلدية البصرة، بحسب وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم).

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