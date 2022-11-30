الطيران المدني تصدر توضيحاً بشأن شهادة تلقيح كوفيد

2022/11/30 | 19:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

أصدرت سلطة الطيران المدني، اليوم الاربعاء، توضيحاً بشأن شهادة تلقيح كوفيد -19.

وقال إعلام سلطة الطيران في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "بناءً على التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة بما يخص إجراءات جائحة كوفيد -19، تود سلطـة الطيـران المـدني العراقـي أن تبين لجميع المسافرين وشركات الطيران العاملة في المطارات العراقية بعدم مطالبة الوافدين او المغادرين (العراقيين والأجانب) بشهادة تلقيح كوفيد - 19".

وأضاف أن "القرار يطبق اعتباراً من مطلع من كانون الأول".

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