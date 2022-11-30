شاهد.. بايدن يحاول مفاجأة الحضور لكن بميكروفون دون صوت.. والنتيجة تصفيق حار

2022/11/30 | 19:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الواضح أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، كان متحمسًا وشق طريقه بين الحضور إلى منصة التتويج بعد خطاب مخطط للإعلان عن فوز فريق الولايات المتحدة لكرة القدم على نظيره الإيراني في كأس العالم بمونديال قطر، رغم توقف بث الميكروفون لفترة وجيزة.

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