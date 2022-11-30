العدل تعلن توجهها نحو بناء سجون جديدة للتقليل من الاكتظاظ بين النزلاء

2022/11/30 | 19:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اجرى وزير العدل خالد شواني، اليوم الاربعاء، زيارة مفاجئة الى سجن الكرخ المركزي،.

وتفقّد الوزير بحسب بيان صحفي ” القواطع السجنية، والتقى النزلاء، للوقوف بصورة مباشرة على اوضاعهم وظروف قضاء مدة محكومياتهم في السجن، ومتابعة قضاياهم القانونية والانسانية”.وشدد الوزير على أهمية حماية حقوق النزلاء بغض النظر عن الاحكام الصادرة بحقهم، وهي السياسة التي تنتهجها وزارة العدل والحكومة الحالية بوضع حقوق الانسان ضمن اولويات عملها، وكذلك إجراء الاصلاحات الادارية والمالية لدوائر وزارة العدل كافة.واشار الى ان زيارته لسجن الكرخ المركزي، من اجل متابعة المشاكل، خاصة الاطعام وغلاء الاسعار في الحوانيت ومشكلة تجهيز المواد في الاقسام السجنية، اضافة الى قضية تنقلات النزلاء وما يحوم حولها من شبهات فساد.وشدد الوزير على انه سيتخذ قرارات حاسمة لمعالجة المشاكل التي تعاني منها المؤسسات الاصلاحية واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين.وأمر شواني بتزويد مكتبة السجن بكتب ومطبوعات مناهضة للتطرف، واعرب عن دعمه الكامل للجهود المبذولة في مركز التعليم الجامعي بالسجن الذي يضم عددا من النزلاء الطلبة ضمن جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأمر بصرف مكافأة مالية لنزيل حصل على المرتبة الاولى في كلية معلومات الاعمال، واكد في هذا الصدد، ان الاقسام الاصلاحية تعمل على اعادة تأهيل النزلاء فكرياً ومهارياً ومهنياً لغرض دمجهم في المجتمع بعد اكمال مدة عقوبتهم التي حددها القضاء، لمنع عودتهم الى السجن مرة أخرى.ولفت ، الى ان وزارة العدل تتجه حالياً نحو بناء سجون جديدة للتقليل من الاكتظاظ بين النزلاء، ومتابعة موضوع الرعاية الصحية لهم وذلك من خلال التواصل مع السيد وزير الصحة للدفع نحو توفير اعلى درجات دعم ملف حقوق الانسان في الاقسام الاصلاحية.كما وجّه شواني باستكمال موضوع مخصصات الحراس الاصلاحيين من خلال ارسال كتاب بهذا الشأن لعرض الموضوع على مجلس الوزراء واستحصال الموافقات الرسمية لرفع مبالغ بدل الخطورة.

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