بالوثيقة.. طلب نيابي لشمول خريجي علوم النفس والإرشاد بالتعيين على وزارتي التربية والصحة

2022/11/30 | 19:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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طالبت النائب، فاطمة الحاوي، اليوم الأربعاء، بشمول خريجي علوم النفس والإرشاد بالتعيين على وزارتي التربية والصحة.

وحصلت “تقدم” على وثيقة تحمل توقيع الحاوي تضمنت ما يلي:

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