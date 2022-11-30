2022/11/30 | 19:35 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HO8n33m8_OU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السياسي المستقل سمير عبيد: السوداني فرض على ايران وضع العلم العراقي في حفل استقباله) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السياسي المستقل سمير عبيد: السوداني فرض على ايران وضع العلم العراقي في حفل استقباله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).