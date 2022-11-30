تعرف على أكبر صفقة مصرفية محلية على الإطلاق في التاريخ الكندي

2022/11/30 | 19:47 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- RBC تشتري HSBC مقابل 13.5 مليار دولار في أكبر صفقة مصرفية محلية على الإطلاق.وافق البنك الملكي الكندي (RBC) على شراء الذراع الكندية لشركة الخدمات المالية متعددة الجنسيات HSBC مقابل 13.5 مليار دولار.الصفقة هي الأكبر على الإطلاق بين بنكين محليين في التاريخ الكندي! يقول RBC إن الصفقة تخضع “لشروط الإغلاق”، بما في ذلك الموافقات […]

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