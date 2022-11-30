2022/11/30 | 20:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، الأربعاء، عن مقترح جديد يخص تسجيل المركبات.

وقال مدير المرور العامة اللواء طارق إسماعيل، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "المديرية خاطبت الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن سير المركبات وتفعيل السوق الحرة وتعطيل قرار 68 والعودة الى قرار 215 والذي يقضي بتسقيط المركبة مقابل اخرى".

وأضاف، أن "هناك مقترحاً للمديرية حول تسجيل المركبات وهو قيد دراسة، ولا بد من موافقة مجلس الوزراء عليه"، مبينا أن "المقترح تضمن أن يكون تسجيل المركبة المستوردة مقابل تسقيط اي عجلة سواء حملا او خصوصيا او اجرة، فضلا عن أن يكون التسجيل في المنافذ الحدودية منعاً لدخول المركبة في مسألة الروتين والابتزاز".

ولفت الى أن "الاجتماع تضمن مناقشة الاختناقات المرورية وهناك نوايا لافتتاح 7 مجسرات في بغداد من اصل 50 مجسراً، بالاضافة الى تفعيل الإشارات الضوئية وخطة لابعاد المراكز التجارية الى خارج بغداد"، موضحا أن "وفدا من المديرية زار أمانة بغداد بهدف إصلاح جميع التقاطعات والعمل على الإشارة الضوئية وتغذيتها بالكهرباء على خط الطوارئ".

وذكر أن "المواطن بدأ يلتزم بالاشارات المرورية ووسائل الأمان اكثر من ذي قبل"، لافتا الى أن "رجال المرور يتدخلون في وقت الذروة حيث تكون الاسبقية لهم في توجيه حركة السير".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور: هناك نوايا لافتتاح 7 مجسرات في بغداد من اصل 50 مجسراً) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور: هناك نوايا لافتتاح 7 مجسرات في بغداد من اصل 50 مجسراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).