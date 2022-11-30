تونس تودع بطولة كأس العالم رغم تغلبها على فرنسا

2022/11/30 | 20:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ودع المنتخب التونسي، اليوم الأربعاء، بطولة كأس العالم على رغم من تغلبه على نظيره فرنسا، بهدف دون مقابل.

وأحرز وهبي الخزري هدف تقدم تونس في الدقيقة 58.

يتبع...

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