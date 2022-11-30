أستراليا تتأهل إلى دور الـ16 مع فرنسا المتصدرة بعد تغلبها على الدنمارك

2022/11/30 | 20:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -متابعة

حقق منتخب أستراليا فوزا صعبا على نظيره الدنمارك، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما باستاد الجنوب، ضمن لقاءات ختام دور المجموعات بكأس العالم. أحرز ماثيو ليكي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 60. بهذا الفوز، رفع أستراليا رصيده إلى 6 نقاط بالمركز الثاني بالتساوي مع المتصدر فرنسا ويتأهلا إلى الدور ثمن النهائي، فيما ودع المنتخب الدنماركي البطولة بعد احتلاله للمركز الرابع والأخير بنقطة واحدة. التهديد الأول في المباراة جاء بالدقيقة 11 بعد كرة طولية من الدفاع الدنماركي وصلت إلى يانسن الذي توغل من الناحية اليمنى وأطلق تسديدة صاروخية باتجاه الشباك لكن الحارس رايان تألق وأبعدها لركنية. وحاول سكوف أولسين الجناح الدنماركي، إطلاق تسديدة من الناحية اليمنى بالدقيقة 14 لكنها مرت أعلى من المرمى. وحصل المنتخب الدنماركي على ركلة حرة من جهة اليسار نفذها إريكسن بعرضية لداخل المنطقة، قابلها المدافع كريستينسن برأسية ضربت الشباك الجانبية لمرمى أستراليا. المحاولة الأولى لأستراليا جاءت بالدقيقة 21، بعد عدة تمريرات بالرأس لتصل في النهاية إلى مكجري ويسدد كرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء بقدمه اليسرى لكنها وصلت سهلة لأيدي الحارس شمايكل. وفي الدقيقة 29، شتت الدفاع الأسترالي كرة عرضية لتصل إلى إريكسن على حدود منطقة الجزاء، ويسددها بتسديدة أرضية مرت بجوار القائم الأيمن للحارس رايان. ومن ركلة حرة حصل عليها منتخب الدنمارك ناحية الراية الركنية بالجهة اليسرى، نفذها إريكسن وسدد كرة مباشرة باتجاه الشباك، لكنها مرت بجوار المرمى في الدقيقة 58. وفي الدقيقة 60، على عكس سير اللقاء، تمكن المنتخب الأسترالي من تسجيل هدف التقدم بعد هجمة مرتدة سريعة كسر فيها التسلل بعد حصول ماثيو ليكي على تمريرة ذهبية من قبل منتصف الملعب من المتميز مكجري، لينطلق ويتوغل ويراوغ مدافع الدنمارك ويسدد كرة أرضية على يسار الحارس شمايكل. بالدقيقة 71، أطلق الحكم الجزائري غربال، صافرته مشيرا لاحتساب ركلة جزاء للدنمارك بعد سقوط أحد كاسبر دولبيرج داخل المنطقة، لكن سرعان ما عاد في قراره واحتسب حالة تسلل بعدما رفع الحكم المساعد رايته. ومن كرة شتتها دفاع أستراليا في الدقيقة 88، وصلت إلى ألكسندر باه الذي شارك كلاعب بديل في بداية الشوط الثاني، ليطلق المدافع الدنماركي تسديدة صاروخية من داخل المنطقة، لكن تصويبته مرت بسلام على مرمى رايان. وأنقذ رايان أستراليا من فرصة التعادل للدنمارك بالدقيقة 90+5، بعدما وصلت الكرة إلى دولبيرج داخل المنطقة ليقابلها بتسديدة باتجاه المرمى، لكن رايان تألق وأبعدها عن مرماه.

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