المالية النيابية تتوقع حجم موازنة 2023: نحو 120 تريليون دينار

2022/11/30 | 20:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وحسب الانفاقات المتوقعة.

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