بعد احتجاجات غير مسبوقة.. بكين ومدن صينية ترفع إغلاقات كورونا وتخفف قيود كوفيد-19

2022/11/30 | 20:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات المحلية في مقاطعات ومدن صينية، بما فيها العاصمة بكين، عزمها تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا، التي اندلعت بسببها احتجاجات غير مسبوقة على مستوى البلاد في الأيام الأخيرة.

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