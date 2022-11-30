2022/11/30 | 20:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الأربعاء، عن بيع بطاقات التعبئة بنفس قيمة المكتوب عليها اعتباراً من الغد.وقال رئيس الهيئة علي المؤيد في تصريح تابعه / المركز الخبري الوطني/إن “هيئة الإعلام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتباراً من الغد..



بيع بطاقات التعبئة بنفس القيمة المكتوب عليها المركز الخبري الوطني.

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