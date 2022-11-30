وزير الداخلية يوجه باتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من الجريمة المنظمة

2022/11/30 | 20:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه وزير الداخلية، عبدالامير الشمري، اليوم الاربعاء، باتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من الجريمة المنظمة.وذكر مصدر امني، لايرث نيوز، ان “الوزير تفقد مديرية مكافحة الاجرام في البصرة ووجه باتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من الجريمة المنظمة”.

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