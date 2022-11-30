مكتب السوداني ينشر تفاصيل كاملة لزيارته الى إيران

2022/11/30 | 20:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأربعاء إلى العاصمة بغداد، مختتماً زيارته الرسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي استمرّت يومين، وشهدت إجراء عدد من اللقاءات والمباحثات.

وكان السوداني قد وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران صباح أمس الثلاثاء، وجرت لسيادته مراسم استقبال رسمي، من قبل الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي.

وقال مكتب السوداني في بيان صحفي “عقد رئيس مجلس الوزراء، والوفد الرسمي المرافق له، جلسة مباحثات موسّعة مع الجانب الإيراني، حيث ترأس الجانب الإيراني في المباحثات الرئيس الإيراني، وجرت خلالها مناقشة عدد من الملفات، في مقدمتها ملفّ التنسيق الأمني، والتبادل التجاري، والتعاون في مجال الطاقة والاستثمار وتنظيم السياحة والزيارات الدينية المتبادلة، ومواجهة تحديات التغيّر المناخي.

واضاف البيان “كما عقد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لقاءً ثنائياً، تم فيه بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المتبادل في مختلف الميادين والمجالات، فضلاً عن مناقشة عدد من الملفّات ذات الاهتمام المشترك.

والتقى أيضا في أول أيام الزيارة الرسمية الى إيران، المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي الخامنئي، وعبّر السوداني خلال اللقاء عن شكره للجمهورية الإسلامية لدعمها العراق ومساندته في الحرب على الإرهاب، وأكّد ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لمواجهة الإرهاب والتطرّف والمخدرات.

وضمن سلسلة اللقاءات التي أجراها رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة الرسمية، لقاء ، النائب الأوّل للرئيس الإيراني محمد مخبر، ولقاؤه رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف.

وشهد اللقاءان البحث في سبل تطوير التعاون الثنائي، والتأكيد على دور العراق المحوري في المنطقة لتقريب وجهات النظر، والإشارة إلى أهمية العلاقة بين السلطتين التشريعيتين في العراق وإيران، وتوطيد أواصر التعاون بصورة شاملة.

وفي اليوم الثاني للزيارة الرسمية إلى إيران، التقى ، وزير الخارجيّة الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وجرى خلال اللقاء التباحث في سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، في إطار التعاون والشراكة البنّاءة بين البلدين الجارين.

وختم السوداني زيارته الرسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بزيارة مدينة مشهد المقدّسة، وأداء مراسم الزيارة لمرقد الإمام عليّ بن موسى الرضا عليهما السلام.

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