الصدر يوجه دعوة الى “البشرية جمعاء”

2022/11/30 | 20:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، البشرية عامة إلى مناهضة “مجتمع الميم”.وقال الصدر في تغريدة عبر تويتر، إنه “يجب أن يتحد المؤمنين والمؤمنات في العالم من اجل مناهضة المجتمع الميمي لا بالعنف ولا بالقتل والتهديد بل بالتثقيف والتوعية وبالمنطق والطرق الأخلاقية وما شاكل ذلك”.

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