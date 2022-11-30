2022/11/30 | 20:52 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تونس تودع بطولة كأس العالم رغم فوزها التاريخي على فرنسا 1-0 في بطولة كأس العالم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/30 | 20:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تونس تودع بطولة كأس العالم رغم فوزها التاريخي على فرنسا 1-0 في بطولة كأس العالم) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تونس تودع بطولة كأس العالم رغم فوزها التاريخي على فرنسا 1-0 في بطولة كأس العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).