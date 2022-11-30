الكاظمي يتوقع سعر برميل النفط في موازنة 2023

2022/11/30 | 21:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، عن أرقام متوقعة لسعر النفط والعجز وحجم موازنة 2023.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، إن "المعدل الكلي لموازنة 2023 سيتراوح بين (110-120) تريليون دينار وحسب الانفاقات المتوقعة".

وأضاف، أنه "في حال وصول معدل الايرادات الكلي لايرادات الموازنة، الى 140 تريليون دينار فإن العجز المتوقع 20 تريليون دينار"، مشيرا الى أنه "في حال زيادة الحكومة للايرادات المالية من خلال الضريبة والجمرك ونافذة بيع العملة سيقلص العجز الى 10 تريليونات دينار".

وحول سعر برميل النفط المتوقع في الموازنة، بين الكاظمي أن "سعر برميل النفط في موازنة 2021، بلغ 45 دولارا، اما في موازنة 2023 فسيكون اكثر من 60 دولارا"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

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