محلل: السوداني على خطى الكاظمي في ملف العلاقات الخارجية

2022/11/30 | 21:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رأى المحلل السياسي علي البيدر، اليوم الأربعاء، ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يسير على خطى رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي في ملف العلاقات الخارجية.

وقال البيدر في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "السوداني يحاول مسك العصى من المنتصف لخلق توازن بين ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية وما تسعى اليه ايران وهذا الأمر من الصعب جداً تحقيقه".

واضاف، أن "السوداني يسير على خطى سلفه مصطفى الكاظمي في محاولاته لخلق توازن العلاقات بين امريكا وايران من خلال خلق بيئة للحوار والدوبلوماسية خصوصاً العراق كان في الفترة السابقة حلبة لتصفية الحسابات ويحاول السوداني لجعل العراق ساحة للقاء الفرقاء وتخفيف التوتر في المنطقة".

يشار إلى أن حكومة السوداني باشرت مهامها عقب تصديق البرلمان عليها في 27 تشرين الأول الماضي.

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