روتين وصلاحيات

2022/11/30 | 21:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

انتقد عضو بالخدمات والأعمار النيابية عدنان الجحيشي، "الفوضى" التي تشهدها عمليات تقديم الخدمات في العراق، وغياب التنسيق وتضارب الصلاحيات بين الدوائر، والتي تسببت بإيقاف الخدمات التي تقدم للمواطنين.

وقال الجحيشي لـ(بغداد اليوم)، إنه "في العراق فقط هناك مناطق متنازع عليها"، متسائلًا: "لكن هل تعلمون ان لدينا دوائر متنازعا عليها؟، فهناك عدم معرفة للصلاحيات لكل دائرة وهذا الأمر تسبب بإيقاف مشاريع مهمة ممكن ان تقدم للمواطنين وسط روتين قاتل تشهده الدوائر الحكومية".

وأضاف ان "الروتين وكتابنا وكتابكم تسببت بعدم تقدم البلد وهناك كوارث تحدث في الخدمات، فتارة ترى شارعا يبلط وبعد ايام يتم حفر الشارع لمشروع مجاري وبعد إكمال المشروع يعاد تبليط الشارع ومن ثم يحفر لمد كيبل اتصالات وهذا الحال تشهده اغلب المحافظات وسط اخفاق إداري كبير يشهد العراق لايليق بأسمه ومكانته".

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