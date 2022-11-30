2022/11/30 | 21:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، باعتقال أربع عصابات داخل مركز مدينة البصرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة.. اعتقال أربع عصابات داخل مركز المدينة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة.. اعتقال أربع عصابات داخل مركز المدينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).