2022/11/30 | 21:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاربعاء، عن توقيف ضابط ومنتسبين بالمرور وتشكيل مجلس تحقيقي بهم لقطعهم الطريق اثناء مرور موكب وزير الداخلية ومنع اسعاف مواطنين مصابين تعرضوا لحادث سير.وقالت المديرية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور العامة: توقيف ضباط لتأخيرهم إسعاف مصابين بحجة مرور موكب الوزير المركز الخبري الوطني.

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