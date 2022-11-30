2022/11/30 | 21:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعت وزارة الدفاع ، اليوم الاربعاء، المفسوخة عقودهم لمراجعة مراكز الاستقبال؛ لإجراء الفحص الطبي.وقالت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ان” الوزارة تدعو الذوات المدرجة أسماؤهم أدناه من المفسوخة عقودهم، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع تدعو المفسوخة عقودهم لإجراء الفحص الطبي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع تدعو المفسوخة عقودهم لإجراء الفحص الطبي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع تدعو المفسوخة عقودهم لإجراء الفحص الطبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).