2022/11/30 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء: إنخفاض بالحرارة والضباب يجتاح الوسط والجنوب وإستمرار الأمطار شمالاً الحكومة توافق على جبر ضرر فلاحي سبع محافظات وتعويضهم عن خسائر السيول بغداد – قصي منذر وافقت الحكومة على جبر ضرر فلاحي سبع محافظات وتعويضهم عن خسائر مزروعاتهم بسبب الامطار التي شهدتها البلاد عام 2018.ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن وزير الزراعة عباس العلياوي […]

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