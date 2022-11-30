2022/11/30 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البارزاني يؤكد رغبة الإقليم الإستفادة من التجربة اليابانية في تطوير التربية والتعليم أجواء إيجابية تسود مباحثات بغداد وأربيل بالإتفاق على حل ملفّي النفط والموازنة بغداد – ندى شوكت اربيل – فريد حسن سادت مباحثات وفد حكومة اقليم كردستان ، مع لجنة الامر الديواني المكلفة بحل القضايا العالقة بين المركز والاقليم ،اجواء ايجابية عقب اتفاق الطرفين […]

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