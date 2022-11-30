2022/11/30 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة: القبض على رئيس المالية البرلمانية بتهمة تضخّم الأموال بغداد – ابتهال العربي اكد خبير ، عدم وجود مانع قانوني من اطلاق سراح المتهم في قضية سرقة القرن في حال تعاونه مع السلطات القضائية للقبض على الاطراف المشتركة بجريمة السرقة.وقال الخبير القانوني علي الشيباني في تصريح امس ان (هناك رغبة حكومية في مكافحة الفساد […]

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