2022/11/30 | 21:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إعلان داعش مقتل زعيمه، وحالة الجدل حول تقرير صحيفة الغارديان عن محمد بن سلمان ومحمد بن نايف، وأمريكا توافق على بيع قطر نظام مضاد للطائرات بدون طيار بمليار دولار، ومصر تخفض التوقعات بشأن النمو الاقتصادي، وصولا إلى تخفيف قيود كورونا في الصين بعد احتجاجات غير مسبوقة...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توب 5: داعش يعلن مقتل قائده.. وجدل تقرير الغارديان عن بن سلمان وبن نايف) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توب 5: داعش يعلن مقتل قائده.. وجدل تقرير الغارديان عن بن سلمان وبن نايف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).