زعيم جديد للديمقراطيين بالكونغرس.. نقطة تحول بتاريخ السياسة الأميركية

2022/11/30 | 21:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دشن حكيم جيفريز (52 عاما) نقطة تحول بارزة في تاريخ السياسة الأميركية كأول أول مشرع أسود يقود حزبا في الكونغرس

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