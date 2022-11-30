كاس العالم:أستراليا تسقط الدنمارك.. وتتأهل لثمن نهائي المونديال

2022/11/30 | 21:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق منتخب أستراليا فوزا صعبا على نظيره

الدنمارك (1-0) في المباراة التي جمعتهما

على ستاد الجنوب، ضمن لقاءات ختام دور

المجموعات بكأس العالم قطر 2022.

أحرز ماثيو ليكي هدف المباراة الوحيد

في الدقيقة 60.

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