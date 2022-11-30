كاس العالم: تونس تودع المونديال بانتصار شرفي على فرنسا

2022/11/30 | 21:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودع منتخب تونس، منافسات كأس العالم

بانتصار تاريخي وشرفي (1-0) أمام فرنسا

حامل اللقب، مساء اليوم الأربعاء، ضمن

منافسات المجموعة الرابعة.

سجل وهبي الخزري، هدف المباراة الوحيد

في الدقيقة 58.





ورفع نسو

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