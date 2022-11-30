انخفاض هائل في مخزونات النفط.. صدمة للتوقعات وانقلاب بالأسواق

2022/11/30 | 21:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

صدرت منذ لحظات بيانات المخزونات الأمريكية والتي جاءت مفاجاة وصادمة للتوقعات لتهبط بأكثر من 12 مليون برميل مقابل توقعات بالنزل في حدود 2 مليون برميل.

واشتعلت أسعار النفط لتنقلب فجاة عقب السقوط الكبير أمس واول أمس الإثنين إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام على وقع اشتعال الاحتجات في الصين ما زاد الضغط على توقعت نمو الطلب، وذلك قبل ساعات من صدور بيانات المخزون مخزون النفط الأمريكي الخام التي تترقبها الأسواق.

بينما يبدو أن البنوك العالمية لا تزال حائرة فيما يتعلق بتوقعات أسعار النفط خلال ما تبقى من العام 2022 ومطلع العام المقبل، تزامنًا مع اقتراب اجتماع أوبك وكذلك بدء الاتحاد الأوروبي تطبيق سقف الأسعار على النفط الروسي.

تحديث بيانات المخزون

وانخفضت بيانات المخزون وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة بأكثر من 12.58 مليون برميل، مقابل توقعات بتراجع في حدود 2.758 مليون برميل، ومقابل انخفاض فعلي في حدود 3.69 مليون برميل في الأسبوع قبل الماضي.

وارتفعت مخزونات البنزين بأكثر من التوقعات لتسجل زيادة بواقع 2.769 مليون برميل، مقابل توقعات بزيادة في حدود 1.625 مليون برميل، ومقابل ارتفاع فعلي في الأسبوع قبل الماضي بواقع 3.058 مليون برميل.

قيود الصين

وتواردت أنباء منذ قليل بشأن اتجاه الصين إلى تخفيف قيود الإغلاق في ظل اتباع سياسة صفر كوفيد، تزامنًا مع تراجع الإصابات بفيروس كورونا، إضافة إلى اشتعال الاحتجاجات غير المسبوقة.

وارتفعت أسعار النفط خلال هذه اللحظات بأكثر من 3% لكلا الخامين برنت ونايمكس، ليقفز برنت القياسي قرب الـ 87 دولار، بينما ارتفع نايمكس إلى مستويات قرب الـ 81 دولار.

توقعات الأسعار

ويرى بنك جولدمان ساكس (NYSE:GS) أن توقعات النفط على المدى المتوسط ​​لعام 2023 "إيجابية للغاية"، مشيرًا إلى التزام البنك بتوقع وصول سعر خام برنت إلى 110 دولارات للبرميل خلال العام المقبل.

دفعت التطورات الأخيرة التي تشهدها سوق النفط العالمية الآن محللي جي بي مورجان (NYSE:JPM) إلى خفض توقعاتهم لمتوسط سعر خام برنت خلال 2023 بمقدار 8 دولارات إلى 90 دولارا للبرميل فقط.

كان السبب الأساسي وراء خفض توقعات الأسعار هو أن إنتاج النفط الروسي سيعود على الأرجح إلى مستويات ما قبل الحرب تماما بحلول منتصف عام 2023.

على الرغم من التوقعات الأكثر تشاؤما لمستوى الطلب على النفط خلال الأشهر القليلة المقبلة، يتوقع محللو جي بي (EGX:AUTO) مورجان أن يرتفع متوسط سعر خام برنت من 90 دولارا للبرميل في 2023 إلى 98 دولارا للبرميل خلال 2024.

النفط قبل البيانات

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء قبيل صدور بيانات المخزونات الأمريكية الرسمية، بينما لا تزال مخاوف تباطؤ الطلب العالمي على الخام تلوح في الأفق.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي خلال تعاملات اليوم الأربعاء بأكثر من 2.4% أو ما يعادل2.1 دولا لتصل إلى مستويات 86.4 دولار للبرميل.

صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس بنسبة 2.5% ما يعادل 2 دولار في البرميل، وصولا إلى مستويات فوق الـ 80 دولار للبرميل.

الطاقة الدولية تطالب أوبك+

قال مدير وكالة الطاقة الدولية "فاتح بيرول" إن "أوبك+" يجب أن تأخذ في اعتبارها الحالة الهشة للغاية للاقتصاد العالمي عند مناقشة إجراء تخفيضات أكبر في إمدادات النفط خلال اجتماعها المقبل.

وأضاف مدير وكالة الطاقة الدولية "فاتح بيرول: "من المهم للغاية أن تنظر دول "أوبك+" في الوضع الاقتصادي العالمي الهش للغاية".

وقال بيرول: يتعين على الوزراء الذين سيجتمعون خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبل الإحاطة علمًا بالأوضاع في الدول النامية.

أوبك + بين الخفض والتثبيت

وفقًا لوكالات أنباء دولية تشير قرار "أوبك+" بعقد الاجتماع المقبل المقرر في الرابع من ديسمبر عبر الإنترنت إلى احتمال ضئيل لتغيير سياسة إنتاج النفط.

وجاء ذلك بعدما توارد أنباء عن مصادر أن "أوبك+" تعتزم عقد اجتماعها المقبل عبر الإنترنت، وليس بشكل شخصي في فيينا كما كان مخططًا من قبل.

يأتي وذلك بعدما وافقت المجموعة في أكتوبر على خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا، بما يعادل 2% من الإمدادات العالمية.

النفط الروسي

قال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول لرويترز على هامش مؤتمر للطاقة إن الوكالة تتوقع تقلص إنتاج الخام الروسي بنحو مليوني برميل من النفط يوميا بنهاية الربع الأول من العام المقبل.

وناقش دبلوماسيون من مجموعة الدول الصناعية السبع والاتحاد الأوروبي سقفًا يتراوح بين 65 دولارًا و70 دولارًا للبرميل، بهدف الحد من الإيرادات لتمويل هجوم موسكو العسكري في أوكرانيا، دون تعطيل أسواق النفط العالمية.

لكن دبلوماسيين قالوا، إن حكومات الاتحاد الأوروبي فشلت في الاتفاق يوم الإثنين على الحدّ الأقصى، مع إصرار بولندا على أن يكون الحد الأقصى أقلّ مما اقترحته مجموعة السبع.

ومن المقرر أن يدخل سقف السعر حيز التنفيذ في 5 ديسمبر، عندما يسري أيضًا حظر الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي.

معهد البترول

قال معهد البترول الأمريكي سهم خام النفط الأسبوعي لمعهد البترول الأمريكي إن مخزونات النفط الخام تراجعت 7.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري.

وذكر المعهد الأمريكي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين ارتفعت 2.8 مليون برميل، كما صعد مخزون المقطرات 4 ملايين برميل.

غموض الصين

عقدت الصين مؤتمرًا صحفيًا يوم أمس الثلاثاء حول تدابير الوقاية من كورونا والسيطرة عليه، وسط إصابات واحتجاجات قياسية في شنغهاي وبكين.

قال محللون صينيون، إن احتجاجات الشوارع النادرة في المدن بجميع أنحاء الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع كانت تصويتًا ضد سياسة الرئيس شي جين بينغ في جعل البلاد خالية من كورونا، وأقوى تحدٍّ علني خلال مسيرته السياسية.

تتمسك بكين بسياسة القضاء على فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي رفعت فيه غالبية دول العالم معظم القيود.

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اجتماع أوبك+

استقبلت أسعار النفط الخام الدعم من توقعات بأن كبار منتجي النفط سيعدلون خطط إنتاجهم في الاجتماع المقبل، ومن المقرر أن تعقد أوبك وحلفاؤها اجتماعًا في 4 ديسمبر.

وقال محللون في مجموعة أوراسيا بمذكرة، أن ضعف الطلب من الصين قد يحفز أوبك+ على خفض الإنتاج، بعدما بدأت أوبك+ خفض هدف إنتاجها بمقدار مليوني برميل يوميًا في نوفمبر بهدف دعم أسعار النفط.

وقال محللون من هايتونغ فيوتشرز في مذكرة: "على الرغم من أن هذا مجرد تخمين..



وليس البيان الرسمي من أوبك، فإنه ما يزال يعكس معنويات السوق على المدى القريب، ومن المرجح أن يكون نقطة تحول في أسعار النفط الخام".

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