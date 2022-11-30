2022/11/30 | 22:00 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6K4woEPuQp4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مانشيت أحمر | تراجع نصف ديمقراطيات العالم وسط تدهور الحريات) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مانشيت أحمر | تراجع نصف ديمقراطيات العالم وسط تدهور الحريات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).