2022/11/30 | 22:00 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TYY7JqtKdYs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مخلفات حربية تغتال أحلام البصريين | أهل المدينة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مخلفات حربية تغتال أحلام البصريين | أهل المدينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).