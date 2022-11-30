تعزيزات عسكرية روسيّة تملأ شمال سوريا وحدود العراق

2022/11/30 | 22:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أعلنت وكالة الاجينسي فرانس برس اليوم الأربعاء، قيام موسكو بارسال تعزيزات وقوات عسكرية كبيرة الى الشمال السوري والحدود المحاذية للعراق، فيما رجحت انها "استعدادات روسية لمواجهة التحرك العسكري الذي تنوي تركيا القيام به في المنطقة".

وأوضحت الوكالة في تقرير وترجمته (بغداد اليوم)، ان "الوكالة رصدت تحركات واسعة للقوات الروسية بالمحاذاة مع الحدود العراقية والتركية بعد تدهور العلاقات بين انقرة وموسكو عقب اصدار الأخيرة تحذيرات لتركيا من مغبة استهداف حليفها سوريا"، على حد وصفها.

وتابعت، ان القوات الروسية تمركزت على بعد 15 كيلو مترا عن الحدود التركية، المنطقة التي طالبت تركيا بتسليمها اليها في وقت سابق وبعمق يصل الى 30 كيلومتر داخل الأراضي السورية، مشيرة الى ان تلك المنطقة باتت تحتوي الان على قوات أمريكية بالإضافة الى الروسية التي تحركت مؤخرا، وأخرى تركية، على حد قولها، محذرة من تبعات التحركات العسكرية الحالية على امن واستقرار سوريا والعراق.

المرصد السوري لحقوق الانسان المتمركز في بريطانيا، اكد بان القوات الروسية وضعت غالب قواتها العسكرية في قاعدة تل رفعت الجوية والمناطق المحاذية لها، مشيرة الى انباء عن استقدام موسكو لطائرات عسكرية الى المنطقة، يرجح ان تستخدم في مواجهة الطلعات الجوية التركية.

المرصد اكد أيضا ان القوات الروسية باتت على مقربة من مدينة كوباني، حيث تتمركز الفصائل الكردية المسلحة المدعومة من الولايات المتحدة، بالإضافة الى بعض القوات الامريكية، الامر الذي يزيد من الاحتقان العسكري في المنطقة، وينبا بوقوع صراع في حال استمراره، على حد قولها.

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