الفتح: السوداني سيواجه مشكلة في صرف الرواتب قريبًا

2022/11/30 | 22:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو تحالف الفتح محمود الحياني، اليوم الاربعاء، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيواجه مشكلة في صرف الرواتب في حال لم تقر الموازنة خلال أول شهرين من العام المقبل.

وقال الحياني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إنه “اذا لم يتم إقرار الموازنة في الشهر الأول او الثاني من السنة المقبلة فإن رئيس الوزراء سيواجه مشكلة تتعلق بكيفية توفير الاموال لصرف رواتب الموظفين في عموم العراق”.

واضاف، ان “تأخير اقرار الموازنة سيتسبب بأزمة اقتصادية في المركز والإقليم نتيجة عدم قدرة الحكومة على دفع الرواتب”.

وتابع الحياني، انه “يجب على الكتل السياسية تصفير خلافاتها والاحتكام للدستور والقانون ومساندة الحكومة في اتخاذ القرارات التي تحقق الخدمة للبلاد”.

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